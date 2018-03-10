Турция срочно нуждалась в ЗРС и поэтому выбрала С-400 - глава МИД

10 марта 2018 23:43 (UTC+04:00)

Турция нуждалась в быстрой покупке зенитной ракетной системы, потому сделала выбор в пользу российских С-400 "Триумф". Об этом заявил в интервью немецкому изданию Zeit Online глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

"Нам они нужны были срочно, потому что у нас не было системы противоракетной обороны. В США у нас была даже проблема с покупкой простого оружия из-за сомнений [на этот счет] в Конгрессе. Мы должны были у кого-нибудь приобрести [комплексы]. Если правительство США может гарантировать, что Конгресс позволит, то мы купим их системы Patriot", - сказал он.

"Мы бы и у немцев покупали, учитывая качество. Однако, если мы ничего не получаем от наших союзников, то должны доставать где-то еще", - сказал Чавушоглу.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России С-400, количество поставляемых ЗРК официально не уточнялось.

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