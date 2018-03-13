Мирное население покидает райцентр Африна – СМИ

БАКУ /Trend/ - Несмотря на все попытки террористов PYD и YPG воспрепятствовать выходу мирного населения из райцентра Африна, большей его части удалось покинуть Африн, пишут во вторник турецкие СМИ.

Как отмечается, мирное население уходит через коридор на юге Африна, созданный ВС Турции и силами Свободной сирийской армии (ССА).

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.