Чавушоглу: Турция поддерживает территориальную целостность Сирии

Турция, проводя военную операцию в сирийском Африне, не покушается на территорию Сирии, поддерживает ее целостность, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

"Независимо от того, восточная или западная часть Сирии, мы поддерживаем территориальную целостность, причем активно поддерживаем территориальную целостность Сирии и совместно с Россией и Ираном в совместных заявлениях об этом говорим и подчеркиваем", — заявил турецкий министр.

"Что касается операции "Оливковая ветвь", цель ее заключается в ликвидации террористов в этом регионе, эти террористические организации представляют существенную угрозу нашей безопасности", — добавил министр, отметив, что целью не является "захватить или покуситься на сирийскую территорию".

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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