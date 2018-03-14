БАКУ /Trend/ - Турция планирует производить корабли без экипажа, пишут в среду турецкие СМИ. Сообщается, что производством таких кораблей будет заниматься компания «OES Denizcilik», которая специализируется на судостроении.

По данным СМИ, ожидается, что в течение 2018 года будет готов первый прототип корабля без экипажа.

Ранее сообщалось, что Турция планирует создать беспилотные истребители.

Напомним, что в настоящее время в Турцииведутся усовершенствование и разработка проектов «MİLGEM» (строительство кораблей), LHD (строительство многоцелевого десантного корабля), «LST» (строительство корабля-амфибии) «MOSHIP» (строительство подводной спасательной лодки).

Недавно турецкие инженеры разработали "рыбу-робот", созданную при поддержке Организации по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBİTAK) в технологическом университете Fırat. Данный робот может вести наблюдения под водой. На последующие годы в Турции запланирована разработка новых видов роботов.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Турция также ведет разработку отечественной боевой лазерной системы.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».

Получившая название KAAN, новая ракета была запущена с полигона в провинции Синоп на севере Турции и, пролетев 280 километров в заданном направлении, упала в Черном море. Отмечалось, что эти испытания являются последними, после чего ракета будет принята на вооружение турецкой армии.

Ракетная система KAAN производства компании «Рокетсан» была представлена на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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