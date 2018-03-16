ВС Турции направляются в Манбидж – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - ВС Турции направляются в Манбидж, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, США не поддержат Турцию в вопросе освобождения Манбиджа.

Глава государства отметил, что если США согласились бы подержать действия Турции по освобождению Манбиджа, то это существенно ускорило бы процесс очистки региона от террористов. Однако это маловероятно, отметил президент.

Затронув вопрос военной операции «Оливковая ветвь», Эрдоган отметил, что в настоящее время ВС Турции контролируют 1320 квадратных километров в сирийском районе Африн, что составляет три четверти территории района.

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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