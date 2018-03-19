ВС Турции могут войти в иракский Синджар – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - ВС Турции могут войти в Синджар на севере Ирака для борьбы с РПК, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Он отметил, что власти Турции неоднократно отмечали, что РПК является угрозой для Турции и Ирака.

«Если правительство Ирака будет медлить в борьбе с РПК, то ВС Турции решат это быстро», - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция ведет переговоры с Ираком о начале совместных операций против РПК.

Премьер подчеркнул, что все страны региона должны усилить борьбу с терроризмом.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что с мая этого года Турция и Ирак начнут совместные военные операции против РПК.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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