Турция пожелала скорейшего выздоровления раненым при теракте в Кабуле

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает теракт, совершенный в Кабуле. Об этом говорится в заявлении МИД страны, распространенном в среду.

"Осуждаем теракт, совершенный в столице Афганистана Кабуле. Выражаем соболезнования родным погибших, афганскому народу и правительству, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в заявлении.

По последним данным, в результате теракта в Кабуле погибли 32 человека, 52 получили ранения. Взрыв произошел в среду рядом с Кабульским университетом во время празднования жителями Афганистана праздника наступления весны и нового года — Навруза. Согласно предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

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