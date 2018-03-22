Турция не принудит сирийских беженцев покинуть страну - МИД Турции

22 марта 2018 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара не станет принуждать сирийских беженцев к отъезду из Турции, сказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, сирийские беженцы вернутся в освобожденный Африн добровольно.

По словам главы МИД, не смотря на то, что Африн полностью освобожден от террористов, инфраструктура города разрушена террористами.

Чавушоглу также отметил, что в первую очередь Турция приступит к восстановлению инфраструктуры Африна.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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