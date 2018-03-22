Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.

Отметим, что 18 марта ВС Турции и ССА освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.