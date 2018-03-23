Незабываемая церемония открытия программы «Кастамону – Культурная столица тюркского мира» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Кастамону состоялись торжества по случаю открытия программы «Кастамону – Культурная столица тюркского мира», в которых приняли участие официальные лица Турции. Церемония завершилась незабываемым концертом артистов из тюркских стран.

В мероприятии, организованном ТЮРКСОЙ совместно с губернаторством и мэрией Кастамону и состоявшемся в спорткомплексе имени Ататюрка, приняли участие премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, заместитель премьер-министра Реджеп Актаг, министр культуры и туризма Турецкой Республики Нуман Куртулмуш, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, губернатор провинции Кастамону Яшар Карадениз, депутаты Великого Национального собрания Турции, главы дипломатических миссий иностранных государств в Турции, высокопоставленные чиновники, представители государственных институтов и общественных организаций, представители СМИ.

Церемония открытия пришлась на 21 марта, в день празднования Навруза, и она в полной мере испытала на себе принесенное им изобилие, - интерес к мероприятию, участие в нем официальных лиц и публики были очень высокими. Кроме того, для участия в концерте в Кастамону приехали более 350 артистов, представляющих тюркские народы 18-ти стран и регионов.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что все жители Кастамону с гордостью восприняли звание Культурной столицы, и город Кастамону, обладающий древней историей и богатой культурой, в высшей степени заслужил этот титул.

Касеинов также сказал, что Новруз - самый великий праздник тюркских народов и их соседей, символизирующий изобилие и благополучие.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обратил внимание на важность дня, когда Кастамону вступает в права Культурной столицы тюркского мира.

"21 марта – очень важный день. Сегодня мы празднуем Новруз, который означает приход весны, этот день собрал в Кастамону тысячи наших граждан и гостей", - сказал премьер Турции..

Бинали Йылдырым подчеркнул особое значение дня 21 марта для культурной географии, охватывающей территории от Средней Азии до Европы.

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш сказал, что сегодня он принял участие во многих мероприятиях в рамках программы «Кастамону – Культурная столица тюркского мира», и стал свидетелем того, с какой радостью горожане воспринимают этот титул, которым обладает теперь их древний город. Министр выразил благодарность жителям и руководству города.

Вслед за приветственными выступлениями состоялся торжественный концерт.

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