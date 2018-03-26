Премьер-министр Турции выразил соболезнования российскому коллеге

26 марта 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырм выразил соболезнования российскому коллегу Дмитрию Медведеву в связи с многочисленными человеческими жертвами во время пожара в торговом центре в Кемерово, говорится в сообщении Кабинета министров Турции.

«Я выражаю соболезнования дружественному российскому народу и вашему правительству, а также всем россиянам в связи с гибелью граждан России», - говорится в тексте соболезнования.
Отметим, что в результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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