В Турции ожидается создание министерства искусственного интеллекта - СМИ

26 марта 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции ожидается создание министерства искусственного интеллекта, пишут в понедельник турецкие СМИ, со ссылкой на источники в правительстве.

Сообщается, что новое министерство искусственного интеллекта будет создано уже к концу 2019 года.
Ожидается, что новое ведомство будет создан на базе существующего министерства науки, промышленности и технологий.

Отметим, что на данный момент власти Турции официально не подтвердили и не опровергли распространенную СМИ информацию.

Напомним, что в настоящее время в Турции существует 21 министерств.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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