Катар и Турция провели совместные военные учения

27 марта 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Катар и Турция провели совместные военные учения, говорится в сообщении министерства обороны Катара. Согласно сообщению, прошедшие с 14 по 22 марта текущего года совместные военные учения двух стран получили название «Логово льва»

О деталях совместных военных учений ничего не сообщается.

Отметим, что в августе 2017 года ВС Турции и Катара также провели совместные военные учения.

Напомним, что в 2017 году в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента.

Девятого июня 2017 года вступило в силу военное соглашение между Катаром и Турцией, соответствующий документ был подписан 10 ноября 2016 года в Анкаре.

Отметим, что в январе-феврале текущего года Турция экспортировала в Катар продукции оборонной промышленности на сумму 7,9 миллиона долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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