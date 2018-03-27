ВС Турции освободили сирийский город Тель-Рифат - СМИ

БАКУ /Trend/ - ВС Турции освободили от террористов сирийский город Тель-Рифат и установили полный контроль над этим населенным пунктом, пишут во вторник турецкие СМИ, ссылаясь на военные источники.

Сообщается, что в боевых операциях в районе Тель-Рифат приняло участие около 10 тысяч бойцов свободной сирийской армии ССА.

Отметим, что сегодня сообщалось, что ВС Турции и ССА начали наступление на сирийский город Тель-Рифат.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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