На юго-востоке Турции возникла угроза наводнения

28 марта 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В провинции Эдирне на юго-западе Турции возникла угроза наводнения, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной наводнения могут стать сильные ливни, которые в течение нескольких дней продолжаются в Болгарии.

Также сообщается, что реки на территории провинции вышли из берегов.

Отметим, что в последний раз в провинции Эдирне наводнение произошло 4 февраля 2015 года, тогда были эвакуированы 783 человека.

В результате наводнений и оползней, произошедших в Турции в 1988, 1990, 1995, 1998 годах, в общей сложности погибли 359 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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