Турция оказывает гуманитарную помощь населению Африна

29 марта 2018 09:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция оказала гуманитарную помощь более чем 8 тысячам семей в сирийском Африне, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что Турция планирует также приступить к оказанию медицинских услуг в 8 больницах и 11 поликлиниках Африна.

СМИ сообщают, что Турция также намерена сформировать органы местного самоуправления в Африне.

ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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