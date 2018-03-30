Крупное ДТП в Турции: 15 погибших, 30 раненых

30 марта 2018 06:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции на трассе Ыгдыр - Карс произошло крупное ДТП с участием автобуса, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус столкнулся с дорожным знаком.

В результате ДТП погибли 15 человек, еще 30 получили ранения. Раненые были доставлены в больницу.

Сообщается, что в автобусе также находились мигранты из Афганистана и Пакистана, проникшие на территорию Турции незаконными путями.

Отметим, что в феврале текущего года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

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Azernews Newspaper
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