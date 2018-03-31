Иран не против военных операций Турции в регионе – премьер-министр Турции

31 марта 2018 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран не выступает против осуществляемых Турцией военных операций в регионе, а также не возражает против новой операции, запланированной в иракском Синджаре, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Йылдырым отметил, что руководство Ирана понимает, что террористическая организация РПК является общей угрозой для всего региона.

«За минувший период власти Ирана не высказывались против военных операций Турции в регионе», - сказал Йылдырым.
Отметим, что ранее президент Турции заявил, что ВС Турции могут приступить к военной операции против РПК в Иракском Синджаре.

ВС Турции 29 марта очистили от боевиков террористической организации РПК населенные пункты Карукр и Кани Раш, расположенные на севере Ирака на границе с турецкой провинцией Хаккари.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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