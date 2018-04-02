В Ираке приговорены к смертной казни шесть турчанок – СМИ

2 апреля 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суд Ирака приговорил шесть гражданок Турции, которые являлись членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ), к смертной казни, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что первого марта одна гражданка Турции уже была приговорена к смертной казни.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, что, согласно данным иракских СМИ, в 2017 году в Ираке были казнены 38 иностранцев, которые входили в составе террористических организаций.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
США 1 апреля 08:12
Премьер-министр: Ирак намерен оставаться в стороне от споров между США и Ираном
Ядерная программа 29 марта 12:08
Ряд стран ОПЕК+ предлагают продлить венскую сделку на 6 месяцев
Энергетика 28 марта 15:33
ВВС Турции ликвидировали 12 террористов на севере Ирака
Турция 27 марта 02:06
Власти Синджара подтвердили прибытие иракской армии для вывода РПК
Арабские страны 26 марта 16:40
Турция начала антитеррористическую операцию в иракском районе Синджар - Эрдоган
Турция 25 марта 22:46
В Ираке не менее восьми полицейских погибли, попав в засаду боевиков ИГ
Другие страны 25 марта 04:24
Разведка Турции сообщила о проникновении в страну 2 тыс. террористов из Ирака
Турция 23 марта 09:47
В Ираке более 3 тыс. человек приговорили к смертной казни за связи с ИГ
Арабские страны 21 марта 12:42
Турецкая авиация уничтожила еще 8 боевиков РПК, готовящих террористические атаки
Турция 21 марта 11:18
Турецкая авиация уничтожила 12 боевиков РПК, готовящих террористические атаки
Турция 21 марта 10:01
В Ираке заявили о готовности сотрудничать с Турцией
Другие страны 20 марта 15:37
Саудовская Аравия запустила рейсы в Эрбиль
Арабские страны 19 марта 15:22
ВВС Турции продолжают бомбить позиции РПК на севере Ирака
Турция 16 марта 11:33
На западе Ирака разбился американский вертолет
Другие страны 16 марта 02:57
Ирак отменил запрет на авиаперелеты в Эрбиль
Арабские страны 13 марта 14:20
При засаде боевиков на дороге Багдад-Киркук погибли десять человек
Другие страны 12 марта 15:44
Канада может увеличить свою военную группировку в Ираке
Другие страны 10 марта 10:39