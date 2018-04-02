В Ираке приговорены к смертной казни шесть турчанок – СМИ

БАКУ /Trend/ - Суд Ирака приговорил шесть гражданок Турции, которые являлись членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ), к смертной казни, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что первого марта одна гражданка Турции уже была приговорена к смертной казни.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, что, согласно данным иракских СМИ, в 2017 году в Ираке были казнены 38 иностранцев, которые входили в составе террористических организаций.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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