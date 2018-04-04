В Турции на предприятии по производству яхт вспыхнул пожар

БАКУ /Trend/ - В провинции Анталья на юго-западе Турции вспыхнул пожар на одном из предприятий по производству яхт, пишут в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что пожар вспыхнул сегодня утром в 09:30 по местному времени.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
СМИ сообщают, что существует опасность распространения пожара на соседнюю фабрику по производству химикатов. О других деталях происшествия не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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