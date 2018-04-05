Президент Турции раскритиковал деятельность Центробанка страны

5 апреля 2018 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике деятельность Центробанка страны, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, не смотря на то, что он рекомендовал снизить процентные ставки, Центробанк Турции увеличил ставку рефинансирования.

Глава государства отметил, что руководство Центробанка действует за его спиной.

Отметим, что ранее президент Турции подверг критике банковский сектор страны за «недостаточный вклад» в экономическое развитие.

По словам Эрдогана, власти Турции не желают нанести вред деятельности финансового сектора, однако и банки должны проводить приемлемую политику процентных ставок и условий кредитования. «Мы вправе ожидать от банков вклада в дальнейшее укрепление страны», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, банки должны выступать в качестве финансового подспорья рынков.

«Однако вместо снижения процентных ставок банки используют вклады в качестве инструмента обогащения. Уверен, что Центробанк примет решительные шаги по этому вопросу», - добавил Эрдоган.

Напомним, что ранее в феврале 2015 года глава государства заявил, что недоволен работой главы Центробанка, после чего в апреле 2016 года был сменен глава Центробанка Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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