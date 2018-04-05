Перестрелка в одном из университетов Турции – есть погибшие

5 апреля 2018 16:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки в одном из университетов провинции Эскишехир на севере Турции погибли четыре преподавателя, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что напавший на преподавателей преступник был задержан.

Все погибшие являются гражданами Турции.

По данному факту возбужденно уголовное дело. О мотивах и других деталях инцидента ничего не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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