В Стамбуле горит больница ( версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар в одной из больниц, пишут в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что на место пожара прибыли отряды спасателей и пожарных, ведутся работы по тушению пожара.
Проводится эвакуация пациентов больницы.
По данным турецких СМИ, есть опасность того, что больные могут отравиться продуктами горения.
Сообщается, что пожарные и отряды спасателей также эвакуировали жителей соседних зданий.
Пожарным удалось частично локализовать пожар.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.