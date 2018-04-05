В Стамбуле горит больница ( версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар в одной из больниц, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что на место пожара прибыли отряды спасателей и пожарных, ведутся работы по тушению пожара.

Проводится эвакуация пациентов больницы.

По данным турецких СМИ, есть опасность того, что больные могут отравиться продуктами горения.

Сообщается, что пожарные и отряды спасателей также эвакуировали жителей соседних зданий.

Пожарным удалось частично локализовать пожар.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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