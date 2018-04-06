Генштаб ВС Турции о числе уничтоженных на севере Ирака террористов

6 апреля 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках операций, проведенных сегодня против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), ликвидировали 59 боевиков на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенной в пятницу.

Отмечается, что в целом сегодня были проведены три операции против террористов - в районах Хакурк и Зап на севере Ирака.

Также, как сообщалось ранее, были уничтожены более 13 опорных пунктов террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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