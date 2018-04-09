В Турции конфискована крупна партия наркотиков

БАКУ /Trend/ - В аэропорту провинции Болу на севере Турции конфисковано 16 килограммов героина стоимостью два миллиона лир, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции задержан один работник аэропорта, который был причастен в нелегальной торговле наркотиками.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также было конфисковано 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

В 2017 году в Турции было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

По словам министра, в 2016 году в Турции от передозировки наркотических веществ умерли 520 человек, а в 2017 году их число достигло 1020.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

Официальный курс на 9 апреля составляет 4,0600 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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