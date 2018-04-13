Пентагон предложил Турции альтернативу российским С-400

13 апреля 2018 01:24 (UTC+04:00)

Вашингтон не рекомендует Анкаре покупать российские С-400 и готов предложить Турции альтернативные зенитные ракетные комплексы, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"Сейчас происходит то, что в один район привносятся несовместимые системы противоракетной обороны. И это едва ли наилучшим образом отвечает интересам НАТО",- сказал он на слушаниях в комитете по вооружениям палаты представителей.

При этом глава Пентагона отметил, что Вашингтон ведет переговоры с Анкарой и готов предоставить ей системы, совместимые со стандартами Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что Россия и Турция договорились ускорить поставки С-400. Такое решение принято по итогам апрельской встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Лидеры двух стран также обсудили перспективы совместной работы над ЗРК и вопросы, связанные с обслуживанием комплексов.

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