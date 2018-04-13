Полиция Турции конфисковала крупную партию наркотиков

13 апреля 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках операции против наркоторговцев в турецкой провинции Адана на юге страны конфискованы 115 килограммов героина, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в пятницу.

Также конфискованы различные психотропные вещества на сумму 55 миллионов лир.

В рамках операции имеются задержанные, число и имена которых не разглашаются.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Официальный курс на 13 марта - 4.1358 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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