Премьер Турции призвал Россию и США воздержаться от шагов, ведущих к хаосу

13 апреля 2018 15:42 (UTC+04:00)

Премьер Турции Бинали Йылдырым призвал США и Россию воздрежаться от шагов, которые ввергнут Ближний Восток в состояние еще большего хаоса, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

"Наш регион находится в тяжелой ситуации. Мы призываем наших партнеров воздержаться от шагов, которые приведут к еще большему хаосу", — сказал Йылдырым.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Макрон провел телефонные переговоры с Путиным по Сирии
Европа 16:38
Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным и Трампом шаги к миру в Сирии
Турция 16:34
Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок
Россия 15:56
В МИД России рассказали о сотрудничестве с США по Сирии
Россия 15:05
Лавров рассчитывает, что никто не решится сейчас на авантюру в Сирии
Россия 15:03
Лавров: РФ до сих пор заинтересована в продолжении диалога с Евросоюзом
Россия 14:29
Россия может прекратить поставки титана США в качестве ответа на санкции
Россия 14:24
Суд назвал условие разблокировки Telegram в России
Россия 13:38
Европарламент повторно пригласил Цукерберга ответить на вопросы депутатов
Европа 13:36
На Филиппинах начали расследование в отношении Facebook из-за утечки данных
Другие страны 13:34
Военные Израиля и России имеют постоянный канал связи по Сирии
Израиль 12:58
В Россию вернулся посол Евросоюза
Россия 12:54
Суд постановил заблокировать Telegram в России
Россия 12:39
В Японии отреагировали на информацию о пересмотре США отношения к ТТП
США 12:20
В Париже заявили, что не будут заранее объявлять об ударе по Сирии
Европа 11:59
Россия предложит Индии поставку истребителей МиГ-35
Россия 11:26
Посол: Израиль имеет оперативные каналы связи с Вашингтоном по Сирии
Израиль 10:39
Telegram попросил суд отложить заседание по блокировке
ИКТ 10:26