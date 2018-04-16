На воинскую часть в Турции совершено нападение, есть погибшие

16 апреля 2018 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На воинскую часть в турецкой провинции Ширнак на юго-востоке страны совершено вооруженное нападение, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается о трех погибших военнослужащих и одном раненом.

Как отмечается, за нападением на воинскую часть стоит террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК).

После инцидента ВС Турции начали локальные операции против РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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