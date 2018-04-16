В Анкаре проходят переговоры между генсеком НАТО и министром обороны Турции

БАКУ /Trend/ - В Анкаре начались переговоры между министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в понедельник в сообщении минобороны Турции.

Сообщается, что также сегодня Столтенберг встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

Отметим, что ранее местные СМИ сообщали, что в рамках визита Столтенберга в Турцию будет обсужден ряд региональных вопросов, в том числе урегулирование сирийского кризиса, операция «Оливковая ветвь», а также последние авиаудары по химическим объектам в Сирии.

Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.