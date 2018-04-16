Площадь «Таксим» в Стамбуле полностью перекрыта полицией – СМИ

16 апреля 2018 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ожидаемыми акциями протеста в Стамбуле, направленными против продления режима чрезвычайного положения в Турции, полиция Стамбула оградила площадь «Таксим», сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время полиция перекрыла проходы на площадь «Таксим» для всех без исключения.

Отметим, что сегодня Народная республиканская партия Турции (СНР) проведет во всех провинциях Турции акции протеста против продления режима чрезвычайного положения в стране.

Отметим, что ранее СНР потребовала от правительства отмены режима чрезвычайного положения.

Вице-премьер Бекир Боздаг сказал ранее, что режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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