США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии

18 апреля 2018 18:38 (UTC+04:00)

США призывают Турцию помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Россией по Сирии, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

"Анкара должна помнить о рисках стратегических уступок Москве в достижении тактических целей в Сирии", - сказал представитель госдепартамента на слушаниях, посвященных политике США на Ближнем Востоке.

Он отметил, что Турция "увеличила взаимодействие с Россией и Ираном", несмотря на тесные отношения с США.

"То, чтобы Турция оставалась стратегически и политически едина с Западом отвечает национальным интересам Америки", - подчеркнул Митчелл.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SWIFT обещает не отключать Россию из-за санкций
Россия 17:26
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости досрочных выборов в стране
Турция 17:10
Роспотребнадзор посетит Турцию, чтобы убедиться в безопасности курортов
Россия 16:43
Курц призвал прекратить эскалацию в Сирии
Европа 16:34
Делегация «Узтекстильпром» посетила текстильные объекты в Турции
Бизнес 15:13
Трамп подтвердил, что Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном
США 15:01
Турция не видит препятствий для перехода на расчеты в нацвалютах с Азербайджаном - министр (Эксклюзив)
Бизнес 14:14
ЕК требует у США гарантировать выход ЕС из-под действия пошлин на сталь
Европа 14:02
СМИ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии
Израиль 12:34
Глава Евросовета считает расширение торговли ЕС с США необходимым
Европа 11:30
Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США
Энергетика 11:22
Турция и Казахстан обсудят стратегическое партнерство
Турция 11:11
Будет увеличено количество авиарейсов из Ташкента в Стамбул
Туризм 10:54
Индия будет добиваться от США компенсации за пошлины на сталь и алюминий
США 10:45
Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП невыгодно для США
США 09:43
Китай и Япония будут защищать систему многосторонней торговли
Китай 09:39
Трамп потребовал от Турции освободить американского священника, обвиняемого в участии в попытке переворота
Турция 08:45
Китай подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США
Китай 08:26