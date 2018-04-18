США напомнили Турции о рисках, связанных с сотрудничеством с РФ по Сирии

США призывают Турцию помнить о рисках, связанных с сотрудничеством с Россией по Сирии, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей США помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, передает РИА Новости.

"Анкара должна помнить о рисках стратегических уступок Москве в достижении тактических целей в Сирии", - сказал представитель госдепартамента на слушаниях, посвященных политике США на Ближнем Востоке.

Он отметил, что Турция "увеличила взаимодействие с Россией и Ираном", несмотря на тесные отношения с США.

"То, чтобы Турция оставалась стратегически и политически едина с Западом отвечает национальным интересам Америки", - подчеркнул Митчелл.

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