На юго-востоке Турции идет перестрелка между военными и членами РПК

19 апреля 2018 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На юго-востоке Турции в провинции Ширнак идет перестрелка между турецкими военными и боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишут в четверг местные СМИ.

Сообщается, что в ходе перестрелки уничтожены четыре члена РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВВС Турции продолжают военные операции на севере Ирака
Турция 18 апреля 10:15
Генштаб Турции заявил о ликвидации 29 террористов
Турция 18 апреля 09:18
ВС Турции начали военную операцию против РПК на юге страны
Турция 16 апреля 16:59
На воинскую часть в Турции совершено нападение, есть погибшие
Турция 16 апреля 11:12
Президент Турции о числе уничтоженных на севере Ирака террористов
Турция 10 апреля 13:43
ВС Турции провели операции против РПК внутри страны
Турция 9 апреля 09:07
ВВС Турции продолжают антитеррористические операции на севере Ирака
Турция 7 апреля 13:09
ВВС Турции осуществляют масштабную военную операцию на севере Ирака
Турция 6 апреля 14:15
ВВС Турции ликвидировали 14 террористов на севере Ирака
Турция 6 апреля 10:41
МВД Турции о числе ликвидированных внутри страны террористов
Турция 31 марта 12:01
В Турции совершено нападение на воинскую часть, есть погибшие
Турция 30 марта 09:55
В Турции задержаны свыше 30 членов РПК
Турция 30 марта 09:12
В Турции совершено нападение на военных, есть раненные
Турция 29 марта 16:24
ВС Турции освободили от террористов два населенных пункта в Ираке
Арабские страны 29 марта 14:54
Террористические организации ИГ и РПК являются «продуктом» ряда сил - премьер-министр Турции
Турция 29 марта 10:20
В Турции уничтожен террорист, за голову которого обещали $150 тыс.
Турция 27 марта 15:40
МВД Турции о числе ликвидированных внутри страны террористов
Турция 27 марта 11:41
МВД Турции завило о ликвидации свыше 20 террористов внутри страны
Турция 26 марта 12:19