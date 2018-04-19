На юго-востоке Турции идет перестрелка между военными и членами РПК

БАКУ /Trend/ - На юго-востоке Турции в провинции Ширнак идет перестрелка между турецкими военными и боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишут в четверг местные СМИ.

Сообщается, что в ходе перестрелки уничтожены четыре члена РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.