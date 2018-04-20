БАКУ /Trend/ - Парламент Турции утвердил дату проведения досрочных выборов, говорится в сообщении парламента, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечается, что за проведение досрочных парламентских и президентских выборов проголосовали 386 депутатов из 537 и выборы состоятся 24 июня.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.

Напомним, что на этой неделе президент Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели провели встречу, в рамках которой обсуждались предложения лидера МНР относительно проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Накануне этой встречи лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели, досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

Отметим, что в 2019 году в Турции должны были состояться президентские, парламентские и муниципальные выборы. Ожидалось, что парламентские и президентские выборы пройдут в один день.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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