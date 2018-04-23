Турция может экстрадировать греческих военных

23 апреля 2018 05:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов рассмотреть вопрос об обмене двух пересекших границу греческих солдат на восьмерых военнослужащих, бежавших из Турции в Грецию после провала путча 2016 года, сообщают СМИ.

"Они попросили вернуть им солдат, а мы ответили: «Прежде, чем обращаться к нам, верните военнослужащих-членов FETO, участвовавших в заговоре против нашего государства. Если вы это сделаете, мы подумаем", - заявил Эрдоган.

Отметим, что 2 марта двое греческих военных были задержаны на территории Турции.

Инцидент произошел в лесном массиве в районе реки Эврос, по которой проходит граница между двумя странами.

В генштабе ВС Греции подчеркнули, что в числе задержанных турецкими солдатами греческих военнослужащих оказался один младший офицер.

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Azernews Newspaper
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