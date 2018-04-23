В Турции произошла перестрелка между боевиками РПК и турецкими ВС

БАКУ /Trend/ - На юго-востоке Турции в провинции Тунджели произошла перестрелка между турецкими военными и боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом пишут в понедельник местные СМИ.
Сообщается, что по предварительным данным в результате перестрелки были ликвидированы три боевика РПК.
Отметим, что 19 апреля в провинции Ширнак также произошла перестрелка между РПК и ВС Турции в ходе, которой были ликвидированы четыре члена РПК.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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