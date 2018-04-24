Турция, Россия и Иран достигли серьезных успехов в решении сирийского кризиса - премьер

24 апреля 2018 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция, Россия и Иран достигли серьезных успехов в решении сирийского кризиса, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в ходе визита в Испанию, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, Анкара надеется, что три страны очень скоро смогут полностью решить проблемы в Сирии.

«Для Анкары, Тегерана и Москвы одним из приоритетов является обеспечение территориальной целостности Сирии», - сказал Йылдырым.

Он отметил, что военная операция «Оливковая ветвь» в Сирии, которую проводят ВС Турции, направлена на обеспечение безопасности в этой стране.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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