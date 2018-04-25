В США провели акцию протеста против утверждений о т.н «геноциде армян»

БАКУ /Trend/ - Группа турков и азербайджанцев, проживающих в США, провели акцию протеста в связи с утверждениями армян о т.н. "геноциде".

Акция состоялась в Чикаго под лозунгом «Нет армянской лжи!», сообщают турецкие СМИ.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

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