В США провели акцию протеста против утверждений о т.н «геноциде армян»

25 апреля 2018 08:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Группа турков и азербайджанцев, проживающих в США, провели акцию протеста в связи с утверждениями армян о т.н. "геноциде".

Акция состоялась в Чикаго под лозунгом «Нет армянской лжи!», сообщают турецкие СМИ.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. Армяне, усилив пропаганду так называемого "геноцида" в странах мира, добились его признания парламентами некоторых государств.

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