БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит операции против наркоторговцев в трех районах города, говорится в сообщении стамбульского управления полиции, распространенном в среду.

В ходе операций задержано более 10 человек, все они являются гражданами Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых иностранные граждане.

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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