Помпео и Чавушоглу обсудят региональные вопросы - СМИ

27 апреля 2018 14:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудят региональные вопросы, а также вопрос урегулирования сирийского кризиса и в том числе военную операцию «Оливковая ветвь», пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча Чавушоглу и Помпео состоится сегодня в Нью-Йорке.

О других деталях переговоров не сообщается.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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