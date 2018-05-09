Решение США может спровоцировать новые конфликты - пресс-секретарь президента

БАКУ /Trend/ - Одностороннее решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном может стать причиной нестабильности и новых конфликтов. Об этом написал в своем Twitter пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Калын также подчеркнул приверженность Турции нераспространению ядерного оружия.

"Турция продолжит твердо придерживаться позиции, направленной против распространения любых видов ядерного вооружения", - написал он.

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