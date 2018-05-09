Турция обнародовала дату получения первого истребителя пятого поколения F-35

БАКУ /Trend/ - Турция 21 июня получит от США первый истребитель пятого поколения F-35, сказал генеральный директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Демира, после получения F-35 пилоты ВВС Турции начнут проходить обучение, чтобы управлять истребителем.

Он также отметил, что в 2019 году Турция получит еще истребители пятого поколения F-35.

Отметим, что ранее Вашингтон и Анкара согласовали поставку в Турцию около ста истребителей пятого поколения F-35.

Договор между правительством Турции и компанией Lockheed Martin был подписан в мае 2017 года.

Напомним, что ранее представители Демократической партии США выдвинули инициативу об отмене поставки Турции истребителей пятого поколения F-35.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции примут ответные меры в отношении США, если Вашингтон заблокирует поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

Чавушоглу также отметил, что отмена продажи F-35 неприемлема, а в случае если США пойдут на такой шаг, Вашингтон получит достойный ответ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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