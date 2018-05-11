Обнародовано число вице-президентов в Турции

11 мая 2018 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках перехода на президентскую форму правления в Турции будут назначены пять вице-президентов, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Также сообщается, что количество имеющихся в Турции министерств будет снижено с 21 до 15 министерств.
Согласно данным СМИ, запланировано объединение ряда министерств.
В настоящее время турецкие власти не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Отметим, что ранее также сообщалось, что с переходом Турции на президентскую форму правления будут проведены структурные изменения в ряде госорганов.

В частности, ожидается, что ряд турецких госорганов, которые сегодня подчиняются Кабинету министров страны, будут ликвидированы, или объединены.

Отметим, что в настоящее время в подчинении Кабинета министров Турции находится 25 ведомств.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2019 году с переходом на президентскую форму правления, в Турции будет упразднен пост премьер-министра.

В то же время, число депутатов парламента Турции возрастет с 550 до 600, будут созданы новые комиссии.

Напомним, что в апреле 2017 года в Турции состоялся референдум о внесении изменений в Конституцию страны.

За поправки в Конституцию проголосовали 51,33 процента избирателей. Согласно поправкам, граждане Турции имеют право с 18 лет баллотироваться в депутаты. Ранее возрастной ценз составлял 25 лет. Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не моложе 40 лет. Президент также возглавляет правительство и имеет полномочия по назначению и смене министров. При этом он не обязательно должен быть беспартийным.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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