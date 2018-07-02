Обнародована дата инаугурации президента Турции

БАКУ /Trend/ - Церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 9 июля текущего года, пишут в понедельник турецкие СМИ. Сообщается также, что 8 июля состоится церемонии присяги депутатов турецкого парламента 27 созыва.

Отметим, что 24 июня текущего года в Турции состоялись парламентские и президентские выборы. Как известно выборы в Турции всегда отличались высокой явкой избирателей, на состоявшихся же 24 июня выборах, явка избирателей составила 87 процентов, что является отличным показателем.

Реджеп Тайип Эрдоган, набрал на президентских выборах 52,82 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,68 процента голосов, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,44 процента голосов, кандидат Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ 7,44 процента голосов, кандидат от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процентов, а кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процентов голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, блок «Народное единство» набрал 53,80 процента голосов избирателей, блок «MİLLET İTTİFAKI» с участием CHP, SP и «İyi Parti» 34,07 процентов, а HDP - 11,08 процентов. Остальные партии набрали 1,04 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 293, MHP- 49, CHP-146, İyi Parti - 46, а HDP - 66 депутатов. Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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