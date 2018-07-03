В Турции не исключают введения смертной казни в отношении педофилов

3 июля 2018 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции рассматривается вопрос введения смертной казни а также кастрации в отношении педофилов, сказал пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал, сообщают во вторник турецкий СМИ.

Унал отметил, что защита детей в Турции будет обеспечена на высшем уровне.

Зампредседателя правящей партии также отметил, что вопрос казни и кастрации педофилов в очередной раз будет обсужден в парламенте Турции.
Отметим, что накануне вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что в Турции будет применена кастрация педофилов. «К великому сожалению, обсуждение этого вопроса было отложено из-за проведения досрочных выборов в Турции», - сказал Боздаг.

Следует напомнить, что вопрос кастрации педофилов обсуждался в парламенте Турции 9 апреля текущего года, и ожидалось, что этот законопроект будет принят.

Отметим, что в случае принятия закона о кастрации педофилов в Турции, им также грозит от 20 до 40 лет тюремного заключения.

Напомним, что ранее турецкая оппозиционная Партия национального движения (MHP) выступила за кастрацию педофилов в Турции, объясняя это тем, что в ряде других стран уже существует такая практика.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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