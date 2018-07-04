Применения смертной казни в Турции очень сложный вопрос – президент Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Применение смертной казни в Турции не такой простой вопрос, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя вопрос, о возможности введения смертной казни в отношении педофилов, сообщают в среду турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, для этого в первую очередь нужно конституционное решение.

Глава государства отметил, что правительство, а также силовые структуры Турции делают все возможное для защиты своих граждан.

Отметим, что ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал сказал, что в Турции рассматривается вопрос введения смертной казни в отношении педофилов, а также их кастрации.

Унал отметил, что защита детей в Турции будет обеспечена на высшем уровне.

Зампредседателя правящей партии также отметил, что вопрос казни и кастрации педофилов в очередной раз будет обсуждаться парламентом Турции.

Отметим, что накануне вице-премьер Бекир Боздаг сказал, что в Турции будет применяться кастрация педофилов.

«К великому сожалению, обсуждение этого вопроса было отложено из-за проведения досрочных выборов в Турции», - сказал Боздаг.

Следует напомнить, что вопрос кастрации педофилов обсуждался в парламенте Турции 9 апреля, и ожидалось, что этот законопроект будет принят.

Отметим, что в случае принятия закона о кастрации педофилов в Турции им также грозит от 20 до 40 лет тюремного заключения.

Напомним, что ранее турецкая оппозиционная Партия национального движения (MHP) выступила за кастрацию педофилов в Турции, объясняя это тем, что в ряде других стран уже существует такая практика.

Смертную казнь в Турции отменили в 2001 году, при этом она не применялась в стране с 1986 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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