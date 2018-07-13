В Турции во время воздушной операциии нейтрализовано 8 террористов

13 июля 2018 07:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вчера и сегодня, в рамках воздушной спецоперации Турецких Вооруженных Сил (TSK) на территории северной части Ирака в районе Зап и сельской местности Битлис Турции, 8 террористов было уничтожено. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно заявлению центрального аппарата Генерального штаба Турции, воздушные спецоперации были организованы с 11 по 12 июля в регионе Зап в северном Ираке и в сельских районах Битлиса.

В результате операции было нейтрализовано восемь террористов, которые находились на стадии подготовки к террористическим актам.

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