Эрдоган: Горжусь, что являюсь представителем турецкого народа

15 июля 2018 23:19 (UTC+04:00)

СТАМБУЛ /Trend/ - Я горжусь, что являюсь представителем турецкого народа. Об этом в воскресенье сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле на мероприятии по случаю Дня демократии и народного единства.

Президент страны отметил, что этот день, сегодня, отмечается в 81 стране мира. «Данная победа является победой всего турецкого народа. Сегодняшний день отмечается и Москве, вы можете себе это представить?», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган напомнил также об успехах республики в борьбе терроризмом. По словам президента, Турция в рамках операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии ликвидировала 4600 террористов», - сказал Эрдоган.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля 2016 года объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле текущего года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

С 11 по 16 июля в 81 провинции Турции проводятся мероприятия, посвященные этой дате [попытка военного переворота], основные из которых состоятся в Анкаре и Стамбуле, где будут открыты памятники жертвам мятежников. В парламенте страны состоятся специальные заседания.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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