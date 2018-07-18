4 террориста РПК были убиты в провинции Сийирт в Турции

18 июля 2018 03:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Как заявила местная исполнительная власть, со стороны местного полицейского командования в деревне Акмеше района Эрух при помоши беспилотника была зафиксирована группа террористов РПК. Против них начата спецоперация при поддержке воздушных сил.

Во время операции было уничтожено 4 террориста, двое из которых женщины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был найден целый оружейный арсенал состоящий из миномета, пулемета, трех автоматов калашникова, большого количества боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ.

Спецоперация в регионе продолжается.

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