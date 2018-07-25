Осужденный в Турции американский священник отпущен под домашний арест

25 июля 2018 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осужденный в Турции за связи с террористической организацией американский священник Эндрю Крейг Брансон отпущен под домашний арест, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что Брансон имел тесные связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота в Турции.

По данным СМИ, Брансону запрещено покидать Турцию.

Отметим, что ранее во время телефонного разговора Дональд Трамп попросил Эрдогана экстрадировать Брансона.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu

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